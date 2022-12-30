百度、小馬智行無人駕駛服務邁大步 獲准在北京測試

百度、豐田汽車（Toyota Motor）投資的新創公司小馬智行（Pony.ai）周五（30 日）表示，他們獲得首批在北京測試全自動駕駛汽車牌照，無須安全操作員在車上待命。

百度和小馬智行表示，將在開始在北京政府開發的一個科學園區分別測試 10 輛無人駕駛汽車，此為在北京推出商用無人計程車服務的第一步。

百度大部分營收來自其網路搜尋引擎服務，不過在過去 5 年，該公司一直專注自駕技術，盼實現業務多元化。

百度去年開始對其無人計程車服務 Apollo Go 收費，該公司預估，一台無人計程車的費用將是普通配有司機計程車的一半左右，並且計劃未來一年內將在其中國網絡中再增添 200 輛無人計程車。根據數據，截至今年第三季末，百度在武漢和重慶營運的 Apollo Go 無人計程車運送服務使用共計達 140 萬次。

而其競爭對手小馬智行則在廣州測試自駕系統並經營租車服務，不過該公司在中國和美國都有業務，因此還在加州和亞利桑那州測試自駕汽車，車上配有安全駕駛作為預防措施。

雖然中國正在推動自駕汽車，但中國以外的車商已偏離己前年雄心勃勃地推出計畫，同時監管障礙也浮現。

特斯拉 (TSLA-US) 的自駕需統仍需駕駛操作，但該公司聲稱其電動車能自動駕駛，因此接受美國當局刑事調查。

另外，通用汽車旗下自駕計程車部門 Cruise 計劃將業務推展至舊金山和美國其他城市，但在發生煞車不當和拋錨事故後，美國汽車監管單位已對該公司展開調查。

福特汽車 (F-US) 和福斯收掉合資公司 Argo AI，只因為大規模部署無人計程車服務的費用和時間比雙方在 2019 年合作時預估要多。

值得注意的是，小馬智行年初也因測試車輛時造成車禍遭美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查，隨後小馬智行表示將對自駕系統進行版本修正。

截稿前，百度 (BIDU-US) 周五盤前美股 ADR 下跌 1.86%，每股暫報 112.96 美元；百度 (9888-HK) 周五港股上漲 1.55%，收每股 111.70 港元。