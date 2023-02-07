百度宣布類ChatGPT產品命名為ERNIE Bot 股價暴漲10%

百度宣布類ChatGPT產品命名為ERNIE Bot。(圖: AFP)
百度宣布類ChatGPT產品命名為ERNIE Bot。(圖: AFP)

中國百度 (09888-HK) 周二（7 日）表示，旗下類 ChatGPT 產品確定命名為「ERNIE Bot」，將在 3 月完成內測，百度股價周二盤中應聲飆漲逾 10%。

百度說，其類 ChatGPT 產品名稱確定為「文心一言」，英文名為「ERNIE Bot」，將在 3 月完成內測，面向公眾開放。目前百度正在做上線前衝刺準備工作。百度在香港的股價周二盤中聞訊暴漲逾 10%。

去年 9 月，百度執行長李彥宏判斷人工智慧（AI）發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。外界推測，百度那時候就開始做「文心一言」了。

上周《彭博》曾報導，知情人士透露，百度計劃推出一項類似於 OpenAI 旗下的「ChatGPT」AI 服務，並預定 3 月推出。消息人士說，百度尚未確定這項工具的名字。

近年百度將 AI 技術用於自動駕駛、雲端運算等業務。其中，百度在 2019 年推出語義理解框架 「ERNIE」，「ERNIE」會以大數據持續學習語文詞彙、結構、語義等，目前正應用於搜索引擎、廣告系統及智慧客服等領域。

百度研究 AI 的花費據稱已達數十億美元，知情人士說，其「ERNIE」系統—一種經過數年數據訓練的大規模機器學習模型，將成為其類 ChatGPT 工具的基礎。

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