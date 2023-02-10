馬來西亞全年GDP成長8.7% 創逾20年新高 但今年增速料將放緩

馬來西亞央行和統計局的數據顯示，馬來西亞 2022 年經濟增速創下逾 20 年來最高，GDP 達 8.7%，為東南亞國家之冠。經濟學家預估中值為成長 8.6%。

其中，在國內需求的幫助下，馬來西亞去年第四季經濟增長年率為 7%，不過較上季萎縮 2.6%，當局歸咎於刺激措施的支持效應減弱。

不過，這一榮景恐怕難以維持，經濟學家預期，馬來西亞今年經濟增速恐將放緩至 4%。

在馬來西亞央行升息 100 個基點之際，靠著現金補貼以及食品和燃料補貼，在 2022 年幫助支撐了國內需求，但全球經濟放緩，可能會損害大馬的出口前景。

馬來西亞央行總裁 Shamsiah Yunus 周五 (10 日) 表示，由於外部因素，馬來西亞增長風險的平衡仍然傾向於下行，不過，此一風險尚不足以將經濟推入衰退。

在連續 16 個月保持兩位數增長後，馬來西亞 12 月的出口成長近 6%，較前期大幅放緩，並低於預期。政府預計，今年整體通膨及核心通膨都會有所緩和，但仍處於較高水準。

馬來西亞的政策制定者去年連續 4 次提高借貸成本，以對抗通貨膨脹，現在正將注意力轉向保護經濟免受全球前景黯淡的影響。央行在上個月的會議上，出人意料地保持借貸成本不變，因為它試圖評估過去升息造成的影響。

Yunus 指出，目前的貨幣政策仍然是寬鬆和支持經濟的，當局將在維持價格穩定的環境下，確保國內經濟可持續增長，以此基礎調整貨幣政策。