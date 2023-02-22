宏亞去年EPS高達3.91元 擬配發每股1元現金 殖利率4.1%

宏亞 (1236-TW) 在去 (2022) 年業外處分利益挹注之下，全年稅後純益 4.24 億元創新高，較 2021 年由虧轉盈，每股純益 3.91 元，今 (22) 日召開董事會通過去年股利擬配發每股 1 元現金股利，股利額度創 8 年來新高。

依今天宏亞收盤價 24.35 元計算，宏亞擬配發元現金股利的現金殖利率爲 4.1%。

至於今年的業績成長動能方面，宏亞購併可頌食品後，多了發酵類產品技術，目前已接獲知名連鎖咖啡品牌、有名吐司產品代工，都將成為公司新的營運動能。

宏亞 2022 年第四季營收 6.48 億元，毛利率 29.93%，季增 2.95 個百分點，年增 3.13 個百分點，稅後純益爲 2395 萬元，季增 60.49%，較去年同期轉虧爲盈，單季每股純益 0.22 元。

宏亞 2022 年全年營收 21.09 億元，毛利率 26.97%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 4.24 億元創新高 較 2021 年由虧轉盈，每股純益 3.91 元。

宏亞是在在 2021 年 11 月以 2.79 億元向冠德 (2520-TW) 購入新店的企業總部預計於 3 月 6 日遷入新企業總部營運，同時，將在 6 月 20 日召開股東會。