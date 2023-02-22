台達電去年每股賺12.58元創新高 擬配息9.84元

台達電 (2308-TW) 今 (22) 日公布去年營運表現，第四季稅後純益 79.1 億元，季減 28.5%、年增 26.4%，每股純益 3.05 元，全年稅後純益 326.6 億元，年增 21.9%，每股純益 12.58 元，創新高。

台達電董事會也決議，去年盈餘每股擬配發 9.84 元，配發率 78.2%，以今日收盤價 290 元計算，現金殖利率 3.39%。台達電表示，為充實營運資金、償還債務，以及資本支出等中長期資金需求，董事會也決議發行不超過 500 億元發行公司債或永續發展債券。

台達電去年第四季營收 1056.6 億元，季減 0.5%、年增 26.13%，毛利率 28%，季減 2.2 個百分點、年增 1.3 個百分點，營益率 10.2%，季減 2.5 個百分點、年增 1.5 個百分點，歸屬於母公司稅後純益 79.1 億元，季減 28.5%、年增 26.4%，每股純益 3.05 元。

台達電去年營收 3844.4 億元，年增 22.2%，毛利率 28.8%，年增 0.15 個百分點，營益率 10.8%，年增 0.8 個百分點，稅後純益 326.6 億元，年增 21.9%，每股純益 12.58 元。

