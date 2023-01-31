〈台經院景氣預測〉再下修GDP至2.58% 靠消費力支撐經濟動能

繼主計總處日前預測今 (2023) 年我國經濟成長率 (GDP) 為 2.75% 後，台灣經濟研究院今 (31) 日發布兔年國內智庫 GDP 最新預測值為 2.58%，再下修 0.33 個百分點，距離原本的「保 3」越來越遠，台經院指出，今年恐將延續全球經濟前景放緩情勢，經濟動能主要來自民間消費。

台經院院長張建一指出，去年全球經濟表現不理想，多數國家為控制高通膨實行貨幣政策緊縮，令全球經濟前景轉趨黯淡，預料放緩情勢延至今年，美歐經濟表現恐陷入零成長。

而儘管中國經濟雖可望因封控措施放寬而反彈，然反彈幅度能有多大，仍需密切觀察。

張建一進一步表示，今年國內經濟動能主要來自民間消費和政府共同發力支撐。台經院預測，今年民間消費成長率為 5.95%，較前次預測上修 1.63 個百分點。

不過，由於終端消費性電子產品需求下滑，廠商去化庫存時間較預期更長，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出較先前規劃放緩，預估今年整體固定資本形成成長率為 2.84%，下修 0.44 個百分點，其中民間投資成長率為 2.30%，下修 0.53 個百分點。

外需方面，台經院預估，今年出口和進口金額成長率則為 1.13%、1.25%，分別下修 1.22、0.54 個百分點。據此，預估今年輸出和輸入成長率分別為 2.56%、 5.07%，下修 1.07 和 0.28 個百分點。

至於各界高度關注的通膨議題，台經院認為，隨著供應鏈瓶頸逐漸緩解，原油、糧食等國際大宗商品價格再度飆升的可能性不高，加上近期海運運價持續走低，估全年消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.95%，較前次預測持平。