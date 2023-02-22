〈財報〉愛奇藝上季財報靚 首次實現全年營運盈利

中國影音串流平台愛奇藝上季財報表現亮眼，去年連續四個季度營運盈利，遠超該公司年初制定的目標，另外截至去年 12 月 31 日會員人數成長至 1.116 億人。利多消息推升愛奇藝盤前股價一度漲逾 10%。

截稿前，愛奇藝 (IQ-US) 盤前股價漲勢略為收窄至 7.81%，每股暫報 7.81 美元。

愛奇藝第四季財報表現亮眼，無論是影集市場占比、會員收入，還是營業利益、營業現金流和自由現金流皆達到歷史新高，該公司表示這是由該季推出一系列優質內容所推動。

根據愛奇藝公布去年第四季（截至 12 月 31 日）財報，營收成長 3% 至人民幣 76 億元（以下單位皆同），淨利潤（non-GAAP）報 8.6 億元，2021 年同期為虧損 10 億元。截至去年第四季，愛奇藝已連續四個季度營運獲利（non-GAAP），營益率連續第五季持續成長。

2022 年全年，愛奇藝營收報 290 億元、淨利潤（non-GAAP）報 13 億元，2021 年為淨損 45 億元；愛奇藝營益（non-GAAP）報 22 億元，營益率為 7%，其中第四季營益（non-GAAP）為 9.79 億元。

愛奇藝最重要的業務板塊，第四季會員業務營收成長 15% 至 47 億元；全年會員業務營收成長 6% 至 177 億元，此為得益於單月平均會員收入（ARM）和訂閱會員數量的成長，另外各類優質內容推出與持續優化營運也推升營收能力。

愛奇藝去年第四季每日平均訂閱會員數為 1.116 億，季增 1,060 萬，ARM 為 14.17 元，2021 年同期為 14.16 元、2022 年第三季為 13.90 元。另外該公司上季廣告業務營收成長 25% 至 16 億元，全年線上廣告營收報 53 億元。

會員收入和廣告收入外，愛奇藝在第四季內容發行營收達 6.35 億元，全年內容發行營收總計 25 億元。第四季其他收入達 6.61 億元，全年其他收入達 35 億元。

愛奇藝創始人、執行長龔宇在給股東的信中表示，公司已成功轉型為一家能產出正向現金流入的企業，上季營運現金流已連續第三季轉正。

另外，龔宇在信中強調，愛奇藝密切關注技術進步帶來的行業機遇，例如人工智慧生成內容（AIGC）和其他創新技術，且將與策略合作夥伴百度 (BIDU-US) 憶起探索 AIGC 在串流媒體產業的應用場景，例如提高內容生產率、內容發送與推廣。