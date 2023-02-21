微軟總裁將在歐盟聽證會上推動動視暴雪併購 谷歌、輝達也將出席

根據路透報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）周二（21 日）將在一次非公開聽證會上試圖說服歐盟反壟斷監管機構，微軟以 690 美元收購《決勝時刻》開發商動視暴雪的交易將促進競爭而非造成市場壟斷。

報導指出，一份歐盟執委會文件顯示，史密斯將率領一個由 18 名高層管理人員組成的代表團，其中包括微軟遊戲業務執行只史賓賽（Phil Spencer），而動視暴雪的代表是其執行長科蒂克（Bobby Kotick）。

本次聽證會將讓 Xbox 製造商微軟在提交解決反壟斷問題的補救措施之前，衡量歐盟和各國反壟斷高層官員和委員會律師對這筆交易的情訊。

史密斯在前往聽證會的路上對記者表示，將明確表示這筆收購案將能替更多設備和平台上帶來更多遊戲，而且微軟願意解決《決勝時刻》授權協議的問題，類似於與任天堂的 10 年協議和監管承諾。不過他並未提供任何進一步的細節。

微軟去年 1 月宣布動視暴雪的收購案，以對抗遊戲市場領導者騰訊 (0700-HK) 與索尼集團，不過該筆交易在歐洲、英國和美國遇到監管方面的阻力。

索尼集團希望阻止這筆交易，派出其遊戲業務主管瑞恩（Jim Ryan）參加本次聽證會。另外根據歐盟文件，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、擁有遊戲業務的晶片設計和運算公司輝達 (NVDA-US) 也將參與本次聽證會。

Google 發言人表示：「歐盟執委會在調查這一問題的過程中詢問了我們的意見。我們將繼續在過程中應要求合作，確保所有意見都能考慮在內。」

輝達則拒絕對此置評。歐洲遊戲開發商聯合會（EGDF）也是聽證會的參與者之一，該組織表示這起併購案會讓微軟對蘋果 (AAPL-US)、Google 和騰訊等公司形成挑戰。

此外，遊戲經銷商 Valve、遊戲發行商藝電 (EA-US) 和德國競爭監管機構及其在比利時、捷克、芬蘭、法國、義大利、葡萄牙、西班牙和瑞典的同行也將出席此次聽證會。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周二盤前股價下跌 0.58%，每股暫報 256.56 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 小跌 0.1%，每股暫報 77.50 美元。