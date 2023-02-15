美銀：輝達有望在AI軍備競賽中取得主導地位 上調目標價至255美元

美國銀行策略師在報告中表示，輝達 (NVDA-US) 有望在人工智慧軍備競賽 (AI arms-race) 中取得主導地位，長期前景看好，上調該股目標價至 255 美元。

該報告指出，輝達於加速晶片、系統、軟體、開發商各領域中，都具備獨特地位，有望在全球雲端和企業客戶的 AI 軍備競賽中居冠。美銀將輝達的目標價從 215 美元上調至 255 美元，較目前仍有約 13% 上漲空間。

策略師指出，輝達有望在 AI 軍備競賽中拔得頭籌，長期前景看好。此外，生成式 AI 若普及，AI 加速器潛在市場機會有望增漲 4 倍。

報告表示，大型語言模型的訓練和推理所需的運算，強度呈指數級增長，需要運用每秒浮點運算次數 100 萬兆次 (exaflop) 的等級，並附加約 35-40% 加速器的雲端運算，類似於目前的超級電腦。

輝達目前在該市場佔有約 75% 的市佔率，策略師預測，從長遠來看，市佔率有望維持在 65%。

美銀也說道，儘管人工智慧的採用仍然存在一些問題，向 AI 加速器轉變的趨勢預期將繼續下去，而輝達將引領此一潮流。

近期 AI 聊天機器人 ChatGPT 爆紅掀起投資熱潮，輝達則因其圖形處理器 (GPU) 用於 ChatGPT 訓練和運作，股價扶搖直上，已自去年 10 月低點上漲將近一倍。

彭博訪調分析師當中，37 人給予輝達「買進」評等、12 人建議「續抱」，僅 2 人建議「賣出」。然而，在 37 名建議買進股票的分析師中，15 人的目標價低於輝達目前股價，代表他們未來幾天可能提高目標價，或調降他們的投資建議評等。