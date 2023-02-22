亞泰金屬新廠下半年投產挹注 力拚今年營收再創新高

CCL 設備廠商亞泰金屬 (6727-TW) 在台籌建的新廠將在 5 月完工，並在下半年開始加入生產，目前手中訂單合約量充足，將分別在 2023 及 2024 年認列，在新產能加入之下，將有助今年營收再拚新高。

亞泰金屬 2022 年全年營收 14.56 億元，續創新高，年增 16.39%。2022 年前三季稅後純益 2.04 億元，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 9.05 元。成立 50 年的亞泰金屬，目前在手合約負債金額達 15 億元以上，對客戶裝機及驗收排程的掌握度可看到 2024 上半年，公司營運可望維持穩健成長

亞泰金屬表示，公司致力於研發及製造各式捲對捲（R2R）精密塗佈設備，廣泛應用於各類半導體、PCB、光電等產業上游的柔性材料生產製程，多年來以高性能、高精密與服務品質，獲得國內外大廠的肯定，隨著下游電子終端產品及複合材料的快速研發，對相關製程設備的需求殷切，帶動各應用領域客戶訂單持續增加。

亞泰金屬除了以生產直立式含浸設備為主的一廠外，自 2021 年 12 月開始動土的新廠，預計將於 5 月正式落成，下半年加入生產行列，目前新廠規劃以水平式塗佈設備製造為主，水平式塗佈設備相較於直立式含浸設備應用產業範圍更廣，將可切入 PCB 上游的銅箔及玻纖布製程設備、被動元件（MLCC、LTCC）及鋰電池塗佈設備，以及複合材料用的碳纖維製程設備等不同領域，進一步擴大設備應用與業務範圍。

亞泰金屬預期新廠投產後，公司水平式塗佈設備佔營收比重可望從目前不到 1 成，可大幅提升。未來一、二廠產線同時運作，除分散終端應用領域的集中度，彈性調度產線製程外，並可望提高組裝自製率，提高自製率對毛利率提升將產生明顯助益，並可同步推升營收及獲利貢獻。

因應高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬從傳統直立式 CCL 含浸設備跨足 IC 載板基材含浸設備，同時擴展至 CCL 上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維產業等，新廠預計上半年開始加入生產行列，除提升產品多元性及增加整體產能外，更重要的是可提高公司自製率，將有助帶動毛利率回升，進一步提升整體營收及獲利表現。

此外，因應兩岸局勢發展，現有客戶已開始計劃至東南亞投資設廠，亞泰金屬計劃在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。