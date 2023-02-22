〈晶睿展望〉擴大AI應用 下月推智能監控系統

安控大廠晶睿 (3454-TW) 開發的 AI 智能監控系統 VAST Security Station(VSS) 將於下 (3) 月正式上線，看好該產品結合工智慧及邊緣運算，最高可管理超過 2 萬台攝影機，大幅提升營運管理效率，有望再添成長動能。

VSS 為結合人工智慧及邊緣運算能力的監控站台，整合攝影機後可即時辨識人臉及車牌，最高更可連線管理超過 2 萬台攝影機，支援多種智能影像分析，提供精準查找及強大資安防護，可大幅提升營運管理效率。

產品企劃處處長廖邦廷表示，VSS 是容易上手的 AI 安防系統，從建置攝影機、連線子監控站台，甚至即時語音廣播皆可一步整合，使用介面人性化且操作直覺，也是現有影像管理軟體改版的全新系統。

此外，市場上對於整合型的監控系統仍有迫切需求，不過卻存在繁複門檻，因此在提高方案彈性及簡化流程，集成 AI 智慧影像分析，提供基礎監控至大型企業中央統管客戶高效搜索服務，來解決管理問題。

晶睿補充，VSS 分為 Lite、Standard、Professional 三種升級版本，其中 Standard 方案適合中小企業，打造高成本效益、Professional 方案可滿足市場上多樣監控需求，也是專為全天候及強烈中央管理需求的中大型企業設計。

根據調查 [1]，全球影像分析軟體市場為 19 億美元，約 570 億元新台幣，整合型的監控系統逐漸成為趨勢，預估 2026 年將達到 12.7% 年複合成長率，且邊緣運算 AI 攝影機銷量亦持續成長，屆時將占全球所有網絡攝影機出貨量逾 4 成。