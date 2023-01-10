亞泰金屬去年營收續創新高年增16% 在手訂單無虞

CCL 設備廠商亞泰金屬 (6727-TW) 今 (10) 日公告最新營收，2022 年全年營收 14.56 億元，續創新高，年增 16.39%，目前手中訂單合約充足，將分別在 2023 及 2024 年認列。

亞泰金屬 2022 年 12 月營收爲 9192 萬元，月減 26.41%，年減 22.42%，第四季營收 3.37 億元，創同期新高，季減 16.43%，年增 36.1%，全年營收 14.56 億元，續創新高，年增 16.39%。

亞泰金屬主管表示，2022 年公司自主研發的高階 IC 載板基材含浸設備，已在客戶端陸續裝機及測試完成，占去年整體營收比重達 4 成以上，公司另一項主力產品直立式 CCL 含浸設備，去年認列金額也創歷年同期新高，今年兩大主力設備產品仍將維持穩健成長。

亞泰金屬主管進一步表示，在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於合約簽訂時與設備出貨時，分別收取 3 成訂金及 5 成設備款，待設備安裝及驗收完成後，可開始認列營收，目前對客戶裝機及測試驗收排程掌握度可看到 2024 年上半年。

因應高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬從傳統直立式 CCL 含浸設備跨足 IC 載板基材含浸設備，同時擴展至 CCL 上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維產業等，新廠預計上半年開始加入生產行列，除提升產品多元性及增加整體產能外，更重要的是可提高公司自製率，將有助帶動毛利率回升，進一步提升整體營收及獲利表現。

此外，因應兩岸局勢發展，現有客戶已開始計劃至東南亞投資設廠，亞泰金屬計劃在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。

亞泰金屬 2022 年前三季稅後純益 2.04 億元，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 9.05 元。