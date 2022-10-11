亞泰金屬Q3營收4.03億元創同期新高 年增27%

CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 今 (11) 日公布 9 月營收，達 1.01 億元，月減 19.61%，年減 2.83%，第三季營收 4.03 億元，爲歷史同期新高，季增 9.52%，年增 27.01%，前 9 月營收 11.19 億元，年增 11.53%。

亞泰金屬第三季營收 4.03 億元，也改寫 5 季以來新高，主要受惠高階 IC 載板基材含浸設備開始進入營收認列階段。

亞泰金屬表示，公司自主研發的高階 IC 載板基材含浸設備於今年上半年陸續進入設備安裝及測試階段，並自第三季開始認列，以目前客戶驗收進度來看，全年高階 IC 載板基材含浸設備佔整體營收比重達 3 成以上目標不變。

亞泰金屬指出，另一項主力產品－直立式 CCL 含浸設備，第三季的認列金額也較去年同期增加，以目前下游客戶安裝進度來看，全年營收雙位數年增率成長目標可期。

亞泰金屬進一步表示，部份設備的安裝測試作業受到大陸疫情封控影響，致驗收進度有所遞延，不過，第三季仍創今年單季新高、歷史同期新高，預期後續驗收作業陸續完成後，營收獲利認列的遞延效應，將可持續到明年，明年業績展望預期不致受目前景氣衰退疑慮影響。