亞泰金屬手握20億元訂單 未來2年內陸續認列

CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 第三季營收改寫 5 季新高，目前在手訂單合約金額尚有 20 億元，預計未來 2 年內陸續認列，且目前未有客戶撤單。

法人估，亞泰金屬前 9 月營收 11.19 億元，年增 11.53%，今年營收可望雙位數年增，明、後年營收應至少都有 10 億元以上的高標表現。

從亞泰金屬半年報合約負債金額近 16 億元來看，主要包含客戶下單時收取 3 成訂金，以及設備出貨款 5 成，合計 8 成，公司所銷售主要產品為高單價 CCL 或 IC 載板基材含浸設備，每台價格達 100 萬美金以上，近來雖有國際情勢動盪與通膨升息影響，亞泰金屬表示在手訂單仍正常出貨與安裝，未有客戶撤單情形發生。

亞泰金屬的營收模式主要是待設備安裝及測試完成後才會認列營收，目前對客戶裝機及測試排程的掌握度可看到 2024 年，對明後年展望也樂觀。

未來新訂單部份，因應兩岸局勢不明，現有客戶已開始至東南亞尋覓合適的地點設廠，將是亞太金屬下一波成長動能，相關商機可望於明後年發酵。

亞泰金屬新廠將在明年上半年開始加入生產，可提升整體產能，也將大幅拉高自製比重，有助毛利率提升。

亞泰金屬上半年稅後純益 1.44 億元，年增 1.1 倍，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 6.41 元。