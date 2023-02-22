WSJ：習近平計劃訪俄 推動多方和平談判

在烏克蘭戰爭遲遲難以落幕、俄羅斯總統普丁將自己塑造成反對以美國為首的全球秩序的標竿人物之際，知情人士透露，中國國家主席習近平準備在未來幾個月內訪問莫斯科，與普丁舉行峰會，促其和談。

《華爾街日報》報導，熟悉習近平訪俄計畫的消息人士說，北京希望在結束烏克蘭戰爭方面發揮更積極作用，習近平與普丁的會晤，將是推動多方和平談判的一環，並藉此重申不使用核武的立場。

這些知情人士表示，此次訪問的安排仍處於初步階段，雙方也仍未敲定具體日期。知情人士透露，習近平可能在 4 月或 5 月初造訪俄國，屆時俄國將慶祝在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

據《新華社》報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，周二（21 日）在莫斯科同俄國聯邦安全會議秘書 Nikolai Patrushev 舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會談。雙方討論當前國際戰略形勢，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸凌行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。而消息人士說，王毅在莫斯科時可能會討論習近平的訪俄行程。

俄軍在去年 2 月全面入侵烏克蘭，這場戰爭已奪走數萬條人命，導致數百萬人流離失所，重創能源市場，並拖累全球經濟成長。

如果北京的公開立場轉向中立，將是一次重大轉變。知情人士透露，北京之所以改變立場，部分用意是因應西方國家愈來愈不相信中國。北京也擔心，雖然莫斯科是中國與西方國家競爭加劇時的關鍵夥伴，但俄軍若在烏克蘭戰爭遇到更多挫折，甚至戰敗，俄國國力可能會明顯衰落。

此外，美國也在烏克蘭戰爭立場上對北京加強施壓。美國國務卿布林肯在上周末警告中國不要提供俄國致命性武器。中國外交部則在周一反控美方才是源源不斷像這場戰爭提供武器的國家。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「中國不僅要能夠呼籲和平，還要提出願景。呼籲和平既廉價又簡單，但中國願意做什麼來實現它呢？」

中國最積極的國際促和者行動，是北京在 2000 年代初發起六方會談，期望以援助換取北韓限制發展核武。儘管美國也加入這項談判，但北韓在 2009 年宣布退出談判後，六方會談名存實亡。