對Fed擴大升息預期升溫 美銀：資金流出傳統風險資產

根據美國銀行的數據，投資人在截至周三 (15 日) 的一周內變得更加謹慎，因為一系列數據促使許多人提高了對 Fed 將利率升至多高的預測。

美國銀行全球研究部周五 (17 日) 發布的每周「流量顯示」顯示，科技基金流出量為 9 月以來最大，新興市場債務基金流出量為 14 周以來最大，垃圾債券基金流出量為 8 周以來最大。

本月強於預期的美國就業、零售銷售和通膨數據，推高了人們對 Fed 還要升息多少的預期，這對風險較高的股票和新興市場資產來說通常是個壞消息。

美國銀行分析師表示，該數據意味著「Fed 的使命尚未完成」，即使本輪升息周期至今已調升 450 個基點。

他們指出，「「Fed 緊縮政策總是會『破壞』某些東西。」

報告指出，新興市場債務基金流出 7 億美元，是 14 周來最大單周流出量，報告將下降歸因於債務投資人降低風險。

高收益債、或稱垃圾債券流出 26 億美元，為 8 周來最大，科技基金流出 11 億美元，為 9 月以來最多。

至於資金的去向，有 55 億美元流入債券，10 億美元流入現金，3 億美元流入股票，4500 萬美元流入黃金。

到目前為止，股市基本上擺脫了對長期利率上升影響的擔憂。

以科技股為主的納斯達克綜合指數可望實現全周上漲，並接近 2 月初觸及的 5 個月高點。法股指標 CAC 40 指數周四 (16 日) 創下歷史新高，受該國一些最大公司如精品公司和能源企業穩健業績的提振。

然而，美國銀行分析師表示：「務必記住去年此時『在受辱時買進，在傲慢時賣出』，Moderna (MRNA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US) 等公司被廣泛視為『必須擁有』的股票；而今年像是埃克森 (XOM-US)、雷神 (RTX-US)、愛馬仕等個股總是能夠對沖頹勢。」