詐騙網域盛行 Gogolook統計近6成屬假投資詐騙

信任科技 (TrustTech) 新創 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 今 (22) 日攜手刑事局、發布 2022 年度詐騙報告表示，自去年 10 月旗下 Watchmen 商譽保護服務新增詐騙網域 AI 偵測系統，平均每月有超過 2000 個新生成的詐騙網域，且近 6 成屬於假投資詐騙，占比高達 57.7%。

Gogolook 說，旗下 Watchmen 商譽保護服務以 Whoscall 認證號碼搭配偽冒偵測系統，協助企業配置專屬系統與團隊，實時偵測簡訊、電話、網域、社群平台的偽冒情資，並能在第一時間啟動防詐機制，去年底也進一步加入與刑事局共同開發的「詐騙網域 AI 偵測系統」。

經 Watchmen 分析，Gogolook 指出，全台詐騙網域平均每月有超過 2000 個新生成的詐騙網域，依詐騙主題可以區分為假投資、一頁式詐騙、假電商、假博弈、假貸款等，其中，詐騙集團常依據不同主題鎖定特定知名企業進行偽冒，如假冒虛擬貨幣交易所幣安、FTX、JPEX 為大宗，電商平台則以假冒 PChome、momo 購物網為主，假貸款則多鎖定仿效知名銀行命名企圖魚目混珠。

因應近年詐騙盛行，Gogolook 旗下 Watchmen 也統整詐騙網域 4 大特徵，包含使用粗糙的網頁設計，未使用. com、.net、.org、.tw 等常見合法網域，網域註冊時間過短，以及採用陌生簡訊、LINE/Telegram 群組、社群平台等廣告與社團等散播。

Gogolook 成立於 2012 年，日前也以「走著瞧股份有限公司」名稱向證交所遞交創新板上市 (IPO) 申請，證券代碼為 6902，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。