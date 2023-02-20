長榮航太今起競拍 底價57.63元

國際知名飛機維修公司長榮航太 (2645-TW) 配合上市前辦理現金增資發行 21,764,000 新股，其中，14,800,000 股今 (20) 日起進行競價拍賣，底價為 57.63 元。

長榮航太表示，競價拍賣期間自今日起至 22 日止，競拍底價 57.63 元，每標單最低 1 張，以價高者優先得標，並預定於 2 月 24 日開標。

長榮航太目前資本額為 35.28 億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達 37.46 億元。

長榮航太去年全年合併營收 118.47 億元，年增 23.19%，去年前三季每股純益已達 4.07 元；而 1 月合併營收為 10.28 億元，月增 3.73%、年增 12.42%，營運動能穩健。

長榮航太擁有維修和製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區擁有 4 座飛機維修棚廠和 1 座發動機工廠，主要業務為航機維修，而位於觀音的製造廠區，以航太產品及組件的生產製造為主。

此外，長榮航太陸續發展轉投資事業，包括與美國 GE 公司合資成立長異發動機維修公司、美國 SpiritAerosystems 合資成立長銳航材公司，以及與艾姆勒車電 & 匯鑽科技公司合資成立長鑽科技。

長榮航太表示，隨著各國解封後，新機訂單和交機量翻倍成長，有助增加營收成長的動能。