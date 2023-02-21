十銓去年Q4轉盈扭轉全年頹勢 1月每股賺0.26元

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今(21)日公告去年第四季及今年 1 月自結數，隨著高價庫存陸續去化，去年第四季營運轉盈、每股純益 0.88 元，同步扭轉全年頹勢、EPS 為 0.01 元，今年 1 月獲利也較去年同期大增近 5 倍，每股賺 0.26 元。

十銓去年第四季營收 17.63 億元，季增 4.57%，年減 12%，稅前盈餘 8900 萬元，較上季轉盈，年增 1.36 倍，稅後純益 7700 萬元，較上季轉盈，年增 1.38 倍，每股純益 0.88 元。

十銓去年營收 67.23 億元，年減 12%，稅前盈餘 1700 萬元，稅後純益 100 萬元，均較 2021 年轉盈，每股純益 0.01 元。

十銓 1 月營收 4.42 億元，年減 24.46%，稅前盈餘 2000 萬元，年增 4.52 倍，稅後純益 1900 萬元，年增 4.98 倍，每股純益 0.26 元。

十銓表示，樂觀看待記憶體長期發展與需求，今年仍是挑戰的一年，整體營收以 83 億元為目標，並力拚 SSD 銷量倍數拉升，持續加強布局 5G、雲端及伺服器等領域，產品布局著眼大容量 SSD、電競及 DDR5 產品，盼藉由調整產品組合，拉高毛利率表現。