人口持續老化 國發會估扶養比提前至2060年超過100

國發會今 (22) 日公布最新人口推估報告 (2022 年至 2070 年)，與前次推估報告相比，台灣老化程度稍有增加，但差異不大，維持 2025 年進入超高齡社會、2027 年人口紅利消失的預期，不過，隨著老年人口升高，估 2060 年扶養比將大於 100，較前次推估提前 4 年。

國發會表示，2025 年我國將進入超高齡社會，代表 65 歲以上人口將占總人口比率超過 20%，人口紅利消失時間點也相同，估 2028 年 15-64 歲工作年齡人口占總人口的比率將開始低於 3 分之 2，代表勞動力已不像以往充沛，社會經濟負擔也相對較重，皆與前次推估時點相同，

國發會表示，高齡少子化趨勢持續，今年 15-64 歲工作年齡人口預估為 1630 萬人，但 2030 年工作年齡人口將降為 1507 萬人，2070 年則將再降為 776 萬人，較今年推估值減少一半以上，且工作年齡人口結構將更趨於高齡化。

隨著老年人口快速攀升，國發會表示，扶養比預估值也將從今年 42.2 增加至 2030 年 53.2，且幼年與老年人口將在 2060 年開始超過工作年齡人口，扶養比將大於 100，較前次推估提前 4 年。

國發會表示，雖然內政部公布的 7 月戶口統計資料是睽違 2 年半來，首次人口正成長，但後續仍面臨超高齡社會來臨、人口紅利消失等衝擊，因此，行政團隊近年已從少子女化、高齡化、移民等三大面向積極推行相關政策。

國發會為掌握我國未來人口變動趨勢，每兩年會根據最新戶籍人口、出生、死亡、戶籍遷移等相關統計，辦理未來約 50 年人口推估，國發會補充，本次推出的報告是假設新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在今年下半年趨於平穩推估，但由於未來疫情發展仍存不確定性，因此未來近幾年的推估結果，可能會因疫情不同發展而產生較大差異。