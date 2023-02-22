普丁暫停美俄戰略武器條約 準備恢復核試爆

俄烏戰爭一周年前夕，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）周二（21 日）向國會發表國情咨文，他批評由美國主導的西方國家挑起衝突，宣布暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）並且要求就恢復核試爆做好準備。

美國國務卿布林肯斥俄方的決定不負責任和令人深感遺憾，同時指出美國將密切關注莫斯科的實際行動。而北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則稱對俄羅斯的決定感到遺憾，敦促莫斯科重新考慮。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁表示「不是退出，而是暫停」，並且指出北約要求俄羅斯重返 New START，其中包括允許核設施檢查的言論是一場鬧劇。

該條約是在 2010 年由當時美國總統歐巴馬（Barack Obama）以及俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，限制每個國家不可布署超過 1,550 枚核彈頭、禁止布署 700 枚以上彈道導彈、限制布署重型轟炸機在 700 架以內等條款。

New START 是美俄之間僅存的軍控條款，2026 年到期。俄羅斯和美國本已開始討論未來限制核武器條約所應包括的內容，但俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄中斷這方面的對話。至 2022 年 11 月，美國國務院證實美方計劃與俄方舉行會談，討論在條約框架下恢復核查工作的問題。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這次國情咨文由普丁親自撰寫。培斯科夫前一天也表示，普丁的演講會圍繞針對烏克蘭的「特別軍事行動」，包括目前正在發生的事情及對行動的評估。