通膨未降 南韓央行仍考慮繼續升息 但將評估全局影響

由於預期通膨壓力將在較長時間保持高位，南韓央行表示，將繼續考慮進一步升息。

央行周二 (21 日) 在給議會的一份報告中表示，貨幣政策需要保持緊縮，重點是控制消費者價格。南韓央行表示，儘管通膨可能會逐漸放緩，但今年仍將持續保持在 2% 的目標之上。

原本市場預計，南韓的緊縮周期已經結束，但央行的說法反駁了這一觀點。南韓央行周四將召開會議，大多數經濟學家預計，在升息 18 個月後，利率將暫停在 3.5%。

兩名董事會成員不同意上個月的 25 個基點升息，暗示該行這次將按兵不動。 央行總裁李昌鏞在上次決定後表示，將 3.5% 視為最終利率還為時過早。

但他也表示，政策制定者應該考慮他們抑制通膨的努力對經濟和金融穩定的影響。

央行指出，仍將維持目前以通膨為重點的緊縮貨幣政策，但在做出利率決定時，會考慮各種因素，包括物價下跌的速度、升息對經濟增長的影響以及主要國家的貨幣政策變化。

李昌鏞周二在議會表示，由於國內外的不確定性仍然很高，因此在執行貨幣政策時需要採取「微妙」的方法。他還強調了與政府密切協調，以應對任何市場意外情況的重要性。

韓元最近幾周走弱，這可能表明市場預期美國政策制定者將變得更加鷹派，並加強美元強勢。相較之下，市場猜測南韓考慮暫停升息步伐。