【產業概觀】40%成本來自電池？新能源車３種類型、５大系統，成本結構一次看

一、電動車三大類型、比較表

二、電動車五大系統、成本組成



上一篇我們提到（台灣車用產值有望在 2025 年突破 6000 億），而最主要成長動能來自電動車，電動車和燃油車最大的差別就在動力系統。

燃油車是靠汽油燃燒產生的熱能轉化為動能來驅動引擎，電動車主要是靠電池來驅動馬達，廣義來說，只要能夠利用「電」驅動的車子，皆可稱為電動車 (EV)，這對於電子零組件的依賴就會進一步提高，進而帶動整個半導體產業。

一、電動車三大類型、比較表





而影響電動車最大的瓶頸在於「電池」，也因此衍生不同形式的電動車，當前主要分為三大類型，分別是純電動車 (BEV)、混和動力車 (HV)、燃料電池電動車 (FCEV)。

1. 純電動車

電池動力車 (Battery Electric Vehicle, BEV)，就是指以僅以電池供應車輛，用電能驅動馬達與變流器，來傳輸動力。

不但沒有引擎也不需要油箱，進排氣系統也不必考慮，在環保意識高漲下，沒有空汙問題也成了各大車廠的研發方向。

2. 混合動力車

混合動力車 (Hybrid Electric Vehicle, HEV)，顧名思義即為油電混合，同時擁有「電動馬達」與「汽油引擎」。須注意的是，一般油電車是依賴引擎發電，當電量不足時，燃油引擎將啟動促使發電機充電，因此油箱一定要有油，無法在無油狀態行駛。

油電車在起步時、低速行駛時主要是使用電動馬達來輔助動力，因具油耗少、加速快的優勢，但由於採用雙動力系統，占用車體空間就會比較大，當前也衍伸出兩種分類，分別是插電是油電混和車、增程型油電混和車

(1) 插電式混合動力車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV）既可加油又可充電的混合動力車。

(2) 增程型油電混合電動車（Extended Range Electric Vehicle, EREV）與插電式混合車類似，但增程型最大的不同是其引擎主要是幫電池充電增加里程，並不提供動力輸出，故動力來源全靠電池與馬達，但近年來隨著電池效率已經有所提升，這類增程型的混合車以逐漸被電動車取代。

3. 燃料電池電動車

搭載燃料電池的電動車 (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)，主要是利用燃料的發電裝置，將燃料的化學能轉為電能，最常使用的是氫氣，把儲存的高壓氫氣加上空氣中的氧氣化合反應生成水、電，放出熱量；縱使是其它不同燃料，也是來自可以分解出氫氣的化合物。

相較於一般電動車的電池模組需有電才可運作，燃料電池車只要加氫就能行駛，且只會排放水與熱，故也被視為零污染車。



二、電動車五大系統、成本組成

看完比較表後，我們可以知道電動車與燃油車在結構上截然不同，大量採用電子零組件，這也成了半導體業的發展所在。



以純電動車為例，目前主要分為五大系統，分別是馬達動力系統、車電系統、充電系統、電池系統與車身系統，並且由於電動車因零組件減少、無複雜的引擎技術，也讓整個供應鏈更加扁平化，這就有利於台廠的零組件發展。



接著看看成本組成，電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，相較之下目前電池佔了極高的成本。

故市場經常提到「得電池者得天下」一說，也因此立凱 - KY、康普、美琪瑪等與相關電池供應鏈經常成為市場焦點，不過這些成本中，其實大都有台灣廠商的身影，下回來聊聊各零組件台灣分別有哪些廠商深耕吧！

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