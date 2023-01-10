英業達集團攻智慧交通 攜佳能、世曦工程獲多縣市採用

電子大廠英業達 (2356-TW) 搶攻智慧交通商機，旗下英研智能 (AIMobile) 今 (10) 日宣布與佳能(Canon)、世曦工程等攜手合作，運用 AI 邊緣運算，打造全新解決方案並簡化交通管理，目前更已獲得雙北、台中、高雄等多個縣市採用。

英研智能是由英業達 (2356-TW)、研華 (2395 -TW) 合資成立，主要提供智慧手持裝置和邊緣運算解決方案，英研智能在 2019 年底時就宣布將與佳能合作，共同搶攻智慧交通市場商機。

英研智能表示，過去持續以輝達 (NVDA-US) 嵌入式人工智慧運算裝置，為各產業領域提供所需的先進運算能力、演算法，也成功將產品應用在智慧交通、智慧監控場域，這次與佳能共同開發畢析邊緣運算分析系統 PAECIA，將 AI 融入影像擷取技術中，並由世曦工程導入動態號誌，PAECIA 擁有 9 成以上正確識別率，也支援無線、4G/5G 等通訊方案，可滿足無人車、動態號誌與車流管控等應用場景。

英研智能總經理張國彬透露，目前 PAECIA 智慧交通解決方案已陸續獲得台北市、新北市、台中市、高雄市等肯定導入，認為 PAECIA 在 AI 影像偵測相當全面，同時在端點進行大量即時邊緣運算，可望使中控室更即時掌控現場，也為地方政府、民眾省時及省下非必要的無形費用支出。

Canon 台灣總裁胡大剛則指出，網路監控攝影機的成像品質是影響分析品質的重要因素，Canon 身為世界光學領導品牌，運用領先業界的攝影機在 PAECIA 系統上，為系統提供精確的轉向量分析、車流分析、行人偵測、車種分析與車牌辨識等功能。

智慧城市已是各國政府近年推動數位政府的主要政策之一，其中，智慧交通更是智慧城市不可或缺一環，根據 Fortune Business Insights 研究報告指出，2021 年全球智慧交通市場規模為 987.4 億美元，預測 2028 年則可望成長至 2068 億美元，年複合成長率高達 11.1%。