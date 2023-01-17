英業達斥逾5億元設越南子公司 犒賞員工每人發1萬元獎金

電子大廠代工廠英業達 (2356-TW) 今 (17) 日董事會通過斥資 1700 萬美元 (約新台幣 5.15 億元) 設立越南子公司，以因應客戶智慧裝置需求，此外，雖然英業達今年因疫情考量並未召開旺年會，但今日也舉行線上抽獎，最大獎為 50 萬元現金，未中獎員工每人也可獲得 1 萬元普獎，合計發出逾 4000 萬元。

英業達去年底曾公告代尚未成立的越南子公司公告取得土地使用權，加計英華達後，集團預計總斥資逾 2311.56 萬美元 (約新台幣 7.11 億元)，取得越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區第一期 CN03 地塊土地使用權，以支應業務所需。

據悉，英業達集團含英華達在內，近期積極擴充越南產能，主要是因應美系智能家居產品新訂單。

英業達去年營收達 5417.48 億元、年增 4.2%，創下歷史新高，也是連續 5 年站穩 5000 億元水準，展望未來，英業達說，第一季是產業傳統淡季，預期整體出貨將下滑 15-20%，不過全年來看，認為包含筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將成長，其中，筆電在新增電競專案挹注下，出貨、平均單價都可望提升，伺服器則仍可望維持雙位數成長，且資料中心成長將大於企業端客戶。

英業達估今年資本支出約落在約 2 億美元上下，除越南外，包含墨西哥、歐洲捷克等地都持續擴充中。