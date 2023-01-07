英業達擴展精準醫學服務版圖 攜全球人壽推健康促進外溢保單

英業達 (2356-TW) 集團英華達旗下榮文生醫宣布與全球人壽展開異業合作，將共同推出符合健康促進的外溢保單，英華達表示，保戶透過榮文生醫的循環腫瘤細胞檢測 (CTC 檢測) 主動進行癌症篩檢，可望儘早得知是否有罹癌風險，以達到早期發現早期治療的目的，並進而達到促進健康的效益。

根據衛生福利部 2021 年國人死因統計結果顯示，依死亡率排序，俗稱癌症的惡性腫瘤仍蟬聯十大死因首位，國民健康署也呼籲國人透過癌症篩檢早期發現、早期治療，以避免後續花費更龐大的醫療費用。

隨著科技日新月異發展，英華達說，癌症篩檢工具越來越多也愈簡便，這次榮文生醫與全球人壽的合作，便是透過榮文生醫獨家的負向篩選技術，透過抽血即可完成循環腫瘤細胞的早期篩檢，並可監控癌症發生風險，同時輔助早期治療與追蹤。

英華達電子醫療事業負責人暨榮文生醫總經理曾慶安表示，榮文生醫耗時五年，利用獨家負向篩選技術所開發出的全自動化循環腫瘤細胞檢測系統，繼 2020 年獲得國家新創獎後積極拓展海內外癌症檢測市場，這次與全球人壽合作推出健康促進外溢保單商品，又是新里程碑。

全球人壽資深副總經理鄭中安也指出，保戶透過專業的 CTC 檢測，除提升自我保健的意識外，還可透過檢測結果得知是否有罹癌的風險，對於檢測結果有罹癌風險的保戶，還能達到早期發現早期治療的目的。