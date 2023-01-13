南韓央行升息1碼並暗示調降GDP預測 為時18個月緊縮到尾聲

南韓央行 (BOK) 周五 (13 日) 一如預期升息 1 碼 (25 個基點)，但央行暗示可能調降今年的經濟成長展望，而且不再提及需要進一步升息，代表長達 18 個月緊縮循環或許已經走到尾聲。

南韓央行將七日附買回利率提高至 3.5%，是 2008 年底以來最高水準，符合大部分經濟學家預測，主要目的為控制通膨。

這是南韓從 2021 年 8 月以來第 10 次升息，這一年半以來共計升息 300 個基點。

南韓目前的物價漲幅仍是央行 2% 目標水準的兩倍，然而鑒於經濟展望愈來愈充滿不確定性，央行總裁李昌鏞也正試圖引導南韓經濟軟著陸。

南韓央行在聲明中說：「受到全球經濟下滑和利率上揚影響，國內經濟成長即將減弱，今年的國內生產毛額 (GDP) 將低於去年 11 月預測的 1.7%。」

由於央行聲明明顯轉鴿，韓元兌美元升幅縮小至 0.5%，南韓 3 年期公債期貨延續漲勢。

和其他國家一樣，南韓央行調整政策腳步的兩難，國內消費者和企業支出下滑，全球貿易減速。

韓華投資證券經濟學家 Lim Hyeyoun 說：「市場想知道，南韓央行未來政策會不會依然更重視通膨面。仔細想一想，通膨雖然下降一些，但仍處在高水準，這代表央行很難只憑經濟低迷就貿然降息。」