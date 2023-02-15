中韓關係緩解跡象 中國2/18恢復簽發南韓公民赴華短期簽證

繼南韓政府上周六（11 日）恢復核發中國公民赴韓短期簽證後，中國駐韓大使館也宣布，本周六起恢復簽發南韓公民赴華短期簽證，顯示兩國關係出現緩解跡象。

中國新聞網報導，中國駐韓大使館周三表示，周六起中國駐南韓使領館恢復簽發南韓公民赴華訪問、商務、過境及一般私人事務類短期簽證。

中國國家移民管理局也說，鑒於南韓政府已恢復審發中國公民赴韓短期簽證，國家移民管理機構周六起恢復對南韓公民簽發口岸簽證，恢復實行 72/144 小時過境免簽政策。

南韓中央災難安全對策本部第二總括調整官金星鎬上周五說，中國新冠肺炎疫情流行已過高峰，趨於平穩，韓方決定從上周六起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。

金星鎬表示，近日中國入境人員新冠落地檢陽性率已降至 2% 以下，且確診病例未被檢出重點關注變異株。

南韓駐華大使館官員上周一也說，中國境內疫情趨穩，希望兩國儘快化解在防疫措施方面的矛盾。該官員並說，期待這個問題在本月能得到緩解。

南韓駐華使領館從 1 月 2 日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證，要求中國入境旅客出示行前新冠病毒檢測陰性證明，並接受落地檢。中方隨後暫停辦理南韓公民赴華短期簽證，並宣布暫停南韓公民來華 72/144 小時過境免簽政策。

1 月 27 日，韓方決定把暫停簽發中國公民赴韓短期簽證措施延長至 2 月 28 日。中方旋即在 31 日決定對南韓入境旅客進行落地檢。