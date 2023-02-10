南韓提前宣布 明起恢復向中國公民發短期簽證

南韓政府表示，考量近期入境中國旅客陽性率已降低至 1% 左右，且未發現變異株病例，將提前從周六（11 日）起恢復向中國公民核發短期簽證。

南韓中央災難安全對策本部第二總括調整官金星鎬周五說，中國新冠肺炎疫情流行已過高峰，趨於平穩，韓方決定從周六起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。

南韓政府將綜合多方因素和情況，考慮分階段放寬對中國入境人員採取的其他防疫措施。目前中國入境旅客須出示 48 小時內新冠病毒陰性檢測證明，並在入境後接受核酸檢測，如檢測呈陽性，須接受七天隔離。

金星鎬表示，近日中國入境人員新冠落地檢陽性率已降至 2% 以下，且確診病例未被檢出重點關注變異株。

南韓總統室官員周四在記者會上說，韓中兩國正在溝通取消暫停發簽事宜。該官員表示，標準制定和解除限制，都要符合標準。

南韓駐華大使館官員周一也表示，中國境內疫情趨穩，希望兩國儘快化解在防疫措施方面的矛盾。該官員並說，期待這個問題在本月能得到緩解。

南韓駐華使領館從 1 月 2 日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證，要求中國入境旅客出示行前新冠病毒檢測陰性證明，並接受落地檢。中方隨後暫停辦理南韓公民赴華短期簽證，並宣布暫停南韓公民來華 72/144 小時過境免簽政策。

1 月 27 日，韓方決定把暫停簽發中國公民赴韓短期簽證措施延長至 2 月 28 日。中方旋即在 31 日決定對南韓入境旅客進行落地檢。