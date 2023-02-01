南韓1月出口大減16.6% 貿易逆差再創新高

南韓 1 月出口狀況持續低迷，貿易逆差再創紀錄新高，反映在利率上升削弱需求的情況下，全球經濟正在迅速降溫，並波及以出口為重的南韓經濟。

南韓貿易部周三 (1 日) 表示，1 月出口較去年同期下滑 16.6%，降幅大於經濟學家預測的 11.1%，其中，半導體出口更暴跌 44.5%；1 月進口減少 2.6%，使貿易逆差達到 127 億美元，幾乎是前一個月的三倍，創下紀錄新高。

海外出口低迷是上季拖累南韓經濟的關鍵因素，而隨著全球消費支出放緩，這種情況恐怕會持續數月，與此同時，南韓企業信心低落，加上製造商對前景態度謹慎，工業生產依舊疲軟。

南韓財政部長秋慶鎬在一份聲明中指出，中國經濟低迷和半導體價格下跌，是傷害南韓貿易數據的主要因素，再加上能源進口增加。

南韓政府矢言動用所有手邊資源振興出口，秋慶鎬說：「政府將動員所有手邊的政策資源幫助提振出口，讓貿易平衡改善的時間點提前到來。」

因南韓主要出口晶片、面板和精煉油等關鍵產品，同時也是全球最大半導體和智慧手機製造商的所在地，南韓出口數據往往被視為全球貿易的風向球。

Fitch Solutions 發布報告預估，今年全球需求可能維持低迷，而家庭債務、財政緊縮和高貸款成本將限制國內復甦，預估今年南韓經濟成長率僅 1.5%，低於央行預測的 1.7%。

不過，若全球第二大經濟體中國成功在解除封控後重振成長引擎，則有機會為南韓出口帶來轉機，因為中國是南韓商品的最大進口國，這些商品通常會在中國組裝後運往全球其他國家銷售。

秋慶鎬表示，中國重新開放有望在未來幾個月改善南韓的貿易平衡。諮詢機構 Pantheon Macroeconomics 也說，隨著重新開放後的疫情高峰過去，中國 1 月的經濟活動已有所擴大。

儘管如此，花旗 (Citi) 經濟學家 Kim Jin-Wook 和 Choi Jiuk 上周發布報告，認為中國就算在今年初重新開放，也不會帶動南韓對中國出口強勁反彈，並預測南韓將在今年冬季陷入輕度衰退。