盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至64.5元，漲幅達9.88%

華城(1519-TW)20日11:37股價上漲5.8元，報64.5元，漲幅9.88%，成交35,717張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲6.06%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+524 張
  • 外資買賣超：-1,444 張
  • 投信買賣超：+339 張
  • 自營商買賣超：+1,629 張
  • 融資增減：+1,500 張
  • 融券增減：+324 張

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