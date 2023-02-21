盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至64.5元，漲幅達9.88%

華城(1519-TW)20日11:37股價上漲5.8元，報64.5元，漲幅9.88%，成交35,717張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲6.06%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+524 張
- 外資買賣超：-1,444 張
- 投信買賣超：+339 張
- 自營商買賣超：+1,629 張
- 融資增減：+1,500 張
- 融券增減：+324 張
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