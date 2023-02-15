盤中速報 - 華城(1519)急拉2.22%報55.1元，成交1,542張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.22%，15日09:09報55.1元，成交1,542張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價下跌2.9%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.78%。台灣加權指數上漲1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+164 張
- 外資買賣超：+1,209 張
- 投信買賣超：-1,204 張
- 自營商買賣超：+159 張
- 融資增減：-47 張
- 融券增減：+141 張
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原投組報酬率
+22.15%
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投組標的成分
40%
2732
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