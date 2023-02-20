盤中速報 - 華城(1519)急拉2.23%報59.7元，成交3,399張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.23%，20日09:06報59.7元，成交3,399張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲6.06%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲1.84%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,482 張
- 外資買賣超：+3,248 張
- 投信買賣超：-367 張
- 自營商買賣超：+601 張
- 融資增減：+141 張
- 融券增減：+295 張
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+33.44%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
6245
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20%
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