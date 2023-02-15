盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至57.3元，漲幅達7.1%

華城(1519-TW)15日10:21股價上漲3.8元，報57.3元，漲幅7.1%，成交12,003張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價下跌2.9%，台灣加權指數上漲1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+164 張
- 外資買賣超：+1,209 張
- 投信買賣超：-1,204 張
- 自營商買賣超：+159 張
- 融資增減：-47 張
- 融券增減：+141 張
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