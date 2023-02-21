三星Galaxy S23系列首波取貨 電信商祭萬元開賣好禮

三星年度旗艦機 Galaxy S23 系列將於周五 (24 日) 上市，今 (21) 日優先開放首波預購民眾取貨，電信商同步寄出開賣好禮，包括手機折價、配件好禮、購機回饋與保險服務等多，總價值超過萬元。

中華電 (2412-TW) 宣布，2 月 24 日上午 8 點起在全台指定服務據點及網路門市開賣新機，只要 4 月 30 日前完成購機程序，享開賣禮 45W 快充旅充組 Type C、價值近 3000 元的矽膠薄型保護殼。

中華電獨家銷售 Galaxy S23 128G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)、Galaxy S23 Ultra 512G (森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)，也是銷售最齊全機種的業者。

另外，針對舊機換新機的用戶，申辦 Galaxy 23 系列搭配精采 5G 月繳 999 元以上方案，即可享舊機換新機加碼折 3000 元；申辦精采 5G 月繳 1399 元 (36 個月租期)，搭配舊機換新機加碼折 3000 元、VIP 客戶續約購機最高折 5000 元，兩款獨家新機 Galaxy S23 128G 只要 990 元、Galaxy S23 Ultra 512G 專案價 17990 元，Galaxy S23 搭配指定資費，最低 0 元起。

遠傳 (4904-TW) 今日提前讓用戶優先取貨，除了原廠的開賣優惠，遠傳出手再加碼，端出十大開賣好禮，總金額破萬元，尤其預購期間高指名度 S23 Ultra 256G，直接加碼現折 2000 元，不用萬元就能帶走三星頂級旗艦機。

此外，熱門的 S23 Ultra 256G 最高現折 2000 元，搭配月付 1399 元資費、綁約 48 個月，專案價只要 9990 元；搭配舊換新，除了回收價外，選購 S23 系列新機專案價最高可再折 6000 元。

台灣大獨家銷售頂規版本 Galaxy S23 Ultra(12G/256G) 曇花白，申辦 5G 指定專案，該新機原價 40900 元 Galaxy S23 Ultra(12G/256G)，最低 0 元就能帶回家，續約指定專案購機，5 年以上老客戶再享專案價最高折 1000 元；VIP 用戶專案價則最高折 5000 元。

台灣大 (3045-TW) 同樣祭出多項好禮，包括 MyVideo、MyMusic 一個月及 GeForce NOW 雲端遊戲服務最高三個月免費體驗，還有「mo 幣多」優惠，合約期間最高獲 36,000 元 momo 幣回饋，以及 Disney + 首年請你看等獨門好康。