〈電信三雄財報〉遠傳元月營收78.1億元、獲利續揚 每股賺0.26元

遠傳 (4904-TW) 受到農曆春節工作天數減少影響，1 月營收降至 78.1 億元，月減 3.9%、年減 2.9%，不過獲利仍呈現穩健，EBITDA 26.16 億元，月減 3.1%、年增 3.4%；稅後純益 8.36 億元，月減 7.1%、年增 8.9%，每股純益 0.26 元。

根據遠傳統計，2023 年 1 月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長，總用戶數達到 714.7 萬戶，創下 2019 年 10 月以來新高，其中月租型用戶數更創下近 6 年新高；5G 滲透率也逐月攀升，帶動客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續成長，與行動服務營收雙雙連續 23 個月正成長。

遠傳加速 5G 創新應用並積極拓展業務版圖，2022 年 7 月與愛立信攜手和高雄市警察局合作打造「5G 智慧巡邏車」，於今年 1 月完成網路測試，於高雄亞灣首現身；完成全台第一個 5G SA 結合網路切片商用案例，開啟 5G 網路切片在公共服務發展的新紀元。

遠傳為深化影視產業佈局，遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體和宏達數位影業合資組成「遠想原創股份有限公司」，旗下成立「米神國際股份有限公司」，致力於製作及投資高品質的台灣影視內容，並推動台灣影視、文學等文化內容，透過掌握 IP 版權銷售與生態圈發展，來增加獲利空間，也提供觀眾更多元的戲劇內容，期能讓影視產業、影視平台間產生正向循環，讓台灣影視內容走向世界。

此外，遠傳積極拓展永續新經濟，總經理井琪與微軟亞洲區總裁 Ahmed Mazhari 近日舉行會談，雙方宣布深化戰略結盟，共同深耕數位與淨零雙轉型解決方案。

雙方的合作包括共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新等四大重點，協助企業產業轉型，實踐智慧永續生活的願景。