〈電信三雄財報〉台灣大元月營收148億元 每股賺0.3元

台灣大 (3045-TW) 今 (10) 日公告自結數，1 月營收 148.1 億元，月減 5%、年增 5%；EBITDA 28.9 億元，月減 3.3%、年增 0.1%；稅後純益 8.4 億元，月增 10.5%、年減 9.7%，每股純益 0.3 元。

台灣大表示，1 月行動服務營收年成長率 3.5%，連兩月寫下 110 年三月轉正以來新高。除代理《英雄聯盟》遊戲於月初上線，漫遊收入也持續復甦，加上固網服務營收增溫，電信服務營收亦創三年半來新高。受惠 iPhone 14 高階機款供貨充足，銷貨收入年增 15%。

財務長兼發言人張家麒表示，5G 升轉增速與 mo 幣多、OP 響樂生活等獨門方案助攻下，1 月智慧型手機月租 ARPU 連 20 個月年成長，達 1.6%。多元產品與服務有效提升黏著度，加上 5G 開台後對 48 個月手機案之持續投資開始產生效益，使月租用戶之月退租率創下歷史新低，僅 0.66%。

獲利方面，本月專案機申裝動能較去年同期大幅增加，認列期初補貼支出同步成長，故合併 EBITDA 較去年同期持平。

ESG 方面，台灣大哥大亦再獲國際永續評比機構肯定，繼連續 6 年入選 DJSI 最高榮譽「世界指數」(DJSI World)，獲全球電信業前三名的佳績後，更 6 度獲國際永續評比機構 S&P Global 發行之 2023 永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2023) 評定為世界 TOP 5% 企業，位列全球電信產業前三名，在 61 大產業、7,800 家國際大型企業中脫穎而出。身為 ESG 實踐之全球先鋒，台灣大將持續攜手利害關係人，最大化影響力，為台灣、為世界打造更美好的未來。