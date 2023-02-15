〈遠傳法說〉擬配息3.5元 殖利率4.76% 估今年上半年每股賺1.49元

遠傳 (4904-TW) 今 (15) 日董事會通過股利政策，擬配發每股 3.25 元現金股利，以今日收盤價 68.2 元估算，殖利率約 4.76%；遠傳也公布上半年財測，預計上半年營收 39.1 億元，年增 3%，每股純益 1.49 元。

根據遠傳公告，每股擬配發 2.379 元現金股利、盈餘公積發放現金 0.871 元，合計配發 3.25 元現金股利。

遠傳考量與亞太電的合併生效日，將發生在今年下半年，因此僅公布上半年財測，預估上半年營收落在 439.1 億元，年增 3%；合併 EBITDA155 億元，年增 1.9%；稅後純益 48.7 億元，年增 5%，每股純益 1.49 元。

資本支出方面，預估 2023 全年資本支出為 90 億元，較 2022 年 99 億元降低，幅度約 9.1%。

展望 2023 年，遠傳表示，將持續穩健成長 5G 行動通訊業務、積極發展自主開發綠色資通訊解決方案並深化策略夥伴合作，如近日與微軟加深戰略合作，加速推動企業數位和淨零雙轉型和發展，持續挹注新經濟營收成長。

此外，將加速發展影音、內容與數位加值服務增進獲利成長，全力配合主管機關對合併亞太案之審核程序，期待加速台灣電信產業健全發展，造福消費者與股東，更為環境永續做出實質貢獻。