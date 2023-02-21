〈蛋價上漲〉郭台銘：價格管制恐使供給量能進一步惡化

針對近期蛋價議題，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (21) 日也在臉書發文表達個人看法，他認為，面對蛋農生產成本高漲的同時，政府實施價格管制令，恐迫使蛋農在不敷成本情形下，打消生產意願，進而使供給量能進一步惡化，形成「向下沈淪」的惡性循環。

郭台銘開頭就以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題指出，一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點。這種没有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。

郭台銘表示，根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從 2 月底再次展延到 3 月中旬，且目前政府尚未找到有效的調控作為。不管針對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒有超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境。

他引述農業經濟學家看法，農產原品只要上漲 5%，就可能造成末端再製品零售價格 20% 的波動。特別是這次因為蛋價上漲，有如侵門踏戶般，全面性墊高物價。

郭台銘指出，從企業的治理角度來看，QBQ(Question Behind Question)，問題背後的問題，才是真正問題的所在，政府應對症下藥，解決問題，期待重新整軍出發的內閣，能用 QBQ 的思維，在不久的將來，為全體國民，真正解決問題，而不是解釋問題。

郭台銘強調，吃顆蛋原本是每位老百姓在餐桌上的小確幸，但是在萬物皆漲、只有薪水不漲的非常時期，對受薪階級來說情何以堪。今天的缺蛋危機，政府或許不在意，但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。