〈蛋價上漲〉政院同意玉米營業稅減免延長1季 助飼料成本下降

全球原物料價格高漲，加上禽流感影響，國內蛋價不斷上漲，農委會主委陳吉仲今 (18) 日表示，行政院已同意從 3 月 1 日起，將玉米營業稅減免延長 1 季，預計飼料成本每公斤可再降 1 元，同時也會做好禽流感防疫，並與超市合作推出平價專區，盼藉此穩定國內雞蛋供應。

國內雞蛋產地收購價自 15 日起調漲 2 元，批發價由原本每台斤 50 元漲至 52 元。針對蛋價調漲議題，陳吉仲指出，過去 2、3 年來，受 COVID-19 疫情影響，導致國際船運成本上漲，加上俄烏戰爭等種種因素，導致飼料成本增加 7 成，這就是蛋價上漲的主因。

不過，近期產地蛋價再漲 2 元則受禽流感影響，陳吉仲引美國、日本為例，美國受到禽流感疫情撲殺逾 4000 萬隻雞，導致蛋價大漲；日本因禽流感撲殺超過 1500 萬隻雞，蛋價更超過台灣。

陳吉仲強調，農委會會持續做好禽流感防疫，而行政院長陳建仁已同意將玉米營業稅減免延長 1 季，這樣就能讓飼料成本每公斤再降 1 元。

消費者近期有感蛋價上漲的部分，陳吉仲說，政府會在超市等通路推廣平價專區的蛋，同時透過加工業者的配合調度，如義美提供更多雞蛋讓農委會調度，絕對會讓全國消費者都可以買得到雞蛋。