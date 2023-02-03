〈台灣大搶人才〉科技大神實習計畫 拚轉換率達1成

台灣大 (3045-TW) 除了推出就業保證班，今年展開第二波「科技大神培育實習計畫」提供 100 名實習生與業界接觸的機會，擴展 IT 領域觀念，期望未來每年實習生至集團就業的轉換率可達 10%。

副總經理暨資訊長蔡祈岩表示，去年科技大神培育實習計畫，有收到頂大資工系的學生，從學生的反饋來看，期望實習期間有別於其他公司的文書工作，能在學生時期累積產業經驗、提升實戰經驗。

而台灣大推出的科技大神培育實習計畫，實習生不限國籍、時間不限寒暑假，加上台灣大已經有強大的遠端工作經驗，IT 寫程式不侷限在辦公室，因此讓實習生也能遠端工作。

蔡祈岩說，由於多面向的實習環境，實習生也不只是台灣學生，目前已有 CET Academic Programs 合作的美國知名大學 Johns Hopkins university、加州大學聖地亞哥分校學生加入，另外，未來將與越南知名大學、香港理工大學接洽合作，募集全球海外學生加入集團。

另外實習招生雖然與就業大不相同，不過實習生未來可能在各行各業，或是在學校就業，廣義來看，也算是讓 IT 界線擴大。

除了實習生計畫外，台灣大同時推出「HIPO 疾行軍」招募計畫，徵求具備勇於接受挑戰的高潛質程式開發、數據科學領域專才，由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金。