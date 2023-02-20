盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急跌-2.37%報1035.0元，成交124張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K跌速2.37%，20日09:09報1035.0元，成交124張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌2.75%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲1.84%。台灣加權指數下跌0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+145 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：+56 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-21 張
  • 融券增減：0 張

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