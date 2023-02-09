盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.27%報1120.0元，成交696張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.27%，09日09:07報1120.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲3.79%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.3%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+147 張
- 外資買賣超：-80 張
- 投信買賣超：+234 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：-20 張
- 融券增減：+2 張
最新相關新聞
亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.27%，09日09:07報1120.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲3.79%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.3%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.84%
$12,384
原投組報酬率
+14.38%
$11,438
投組標的成分
40%
2607
20%
6643
20%
6235
10%
6533
10%