盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.27%報1120.0元，成交696張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.27%，09日09:07報1120.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲3.79%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.3%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+147 張
  • 外資買賣超：-80 張
  • 投信買賣超：+234 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：-20 張
  • 融券增減：+2 張

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