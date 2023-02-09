鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至35.26元，預估目標價為1250元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由34.46元上修至35.26元，其中最高估值41.54元，最低估值28.24元，預估目標價為1250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41.54
|51.32
|57.15
|最低值
|28.24
|38.57
|57.15
|平均值
|34.92
|44.46
|57.15
|中位數
|35.26
|43.3
|57.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,338,839
|37,615,000
|40,187,358
|最低值
|26,640,000
|32,137,000
|40,187,358
|平均值
|29,349,513.4
|34,643,333.86
|40,187,358
|中位數
|29,251,000
|34,117,236.93
|40,187,358
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33.67
|25.63
|14.42
|15.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,399,895
|19,103,001
|15,896,317
|15,600,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。