盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.87%報27.0元，成交68張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.87%，20日09:09報27.0元，成交68張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

興能高(6558-TW)近5日股價下跌0.19%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.52%。台灣加權指數下跌0.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-247 張
  • 外資買賣超：-235 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+66 張
  • 融券增減：+29 張

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