鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調升至1250元，幅度約19.05%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)提出目標價估值：中位數由1050元上修至1250元，調升幅度19.05%。其中最高估值1400元，最低估值700元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予亞德客-KY(1590-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。
亞德客-KY(1590-TW)今(9日)收盤價為1115元。近5日股價上漲3.79%，相關電機機械類指數近5日上漲2.3%，台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。