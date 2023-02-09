鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調升至1250元，幅度約19.05%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)提出目標價估值：中位數由1050元上修至1250元，調升幅度19.05%。其中最高估值1400元，最低估值700元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予亞德客-KY(1590-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

亞德客-KY(1590-TW)今(9日)收盤價為1115元。近5日股價上漲3.79%，相關電機機械類指數近5日上漲2.3%，台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.49%

$13,549

原投組報酬率

+26.89%

$12,689

投組標的成分

  • 40%

    榮運

    2607

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    華孚

    6235

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞