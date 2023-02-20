盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.14%報251.5元，成交1,133張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:09報251.5元，成交1,133張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲26.38%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲10.57%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,644 張
- 外資買賣超：+625 張
- 投信買賣超：+540 張
- 自營商買賣超：+479 張
- 融資增減：-357 張
- 融券增減：+80 張
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AI優化後報酬率
+18.32%
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原投組報酬率
+8.53%
$10,853
投組標的成分
40%
6245
20%
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20%
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