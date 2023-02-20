盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.14%報251.5元，成交1,133張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:09報251.5元，成交1,133張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲26.38%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲10.57%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,644 張
  • 外資買賣超：+625 張
  • 投信買賣超：+540 張
  • 自營商買賣超：+479 張
  • 融資增減：-357 張
  • 融券增減：+80 張

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