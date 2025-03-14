〈美股盤後〉川普關稅威脅不斷 標普陷入修正區

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-14 05:49

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關稅威脅不斷，美國政府面臨迫在眉睫的關門危機，美股主指週四 (13 日) 普遍收黑，標準普爾 500 指數陷入修正區，道瓊尾盤一度挫近 700 點，g. 收盤跌超 530 點。

川普週四持續升級關稅戰，揚言對從歐盟 27 國進口的葡萄酒、香檳和其他酒精飲料徵收 200% 的關稅。在日益廣泛的貿易戰中，他矢言不會屈服。

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世界貿易組織 (WTO) 週四指出，已收到加拿大就美國對加國某些鋼鐵和鋁產品徵稅的申訴案，加國要求在 WTO 爭端解決機制下，就此事與美國展開磋商。

俄羅斯總統普丁原則上同意美 30 天停火協議，但希望在烏克蘭停火前與白宮進行直接會談。克里姆林宮證實，普丁週四會與川普的特使魏科夫 (Steve Witkoff) 會面。

同時，美國政府關門的風險讓已在評估政府效率部 (DOGE) 裁員對經濟影響的投資人增加擔憂。參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，民主黨將拒絕眾議院撥款法案，白宮與國會之間就預算問題的談判陷入僵局。

美國勞工部 13 日公布 2 月生產者物價指數 (PPI) 意外持平，在關稅擔憂的背景下為通膨提供了一些令人欣喜的消息。

美股週四 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 537.36 點，或 1.3%，收 40,813.57 點。

那斯達克指數下跌 345.44 點，或 1.96%，收 17,303.01 點。

S&P 500 指數下跌 77.78 點，或 1.39%，收 5,521.52 點。

費城半導體指數下跌 27.78 點，或 0.62%，收 4,453.24 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 329.70 點，或 2.75%，收 11,680.03 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊跌。Meta (META-US) 大跌 4.67%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.36%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.60%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.51%。

台股 ADR 幾乎全黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.93%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.14% 至每股 115.58 美元。外媒報導，阿拉伯聯合大公國官員將施壓美國，要求購買更多的輝達 AI 晶片。

英特爾 (INTC-US) 週四噴漲 14.60% 至每股 23.70 美元。英特爾的 18A 製程節點已開始初始批量生產，提供英特爾的客戶進行測試和評估。英特爾週三宣布前董事會成員陳立武出任新執行長，3 月 18 日生效，陳立武坦言，要克服挑戰並不容易，但他對英特爾有信心。

2025 款小鵬 G6 正式上市，上市 7 分鐘大定突破 5000 台，小鵬汽車 ADR (XPEV-US) 收紅 2.51% 至每股 25.35 美元。

D-Wave (QBTS-US) 宣稱其退火量子電腦在解決複雜磁性材料模擬問題時，性能超越了世界上最強大的傳統超級電腦之一，標誌著量子運算在現實世界問題上的巨大突破，D-Wave 週四飆升超 18% 至每股 6.91 美元。

經濟數據

美國 2 月 PPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.7%

美國 2 月 PPI 月增率報 -0.1%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 3.4%，預期 3.6%，前值 3.8%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國上週初領失業金人數報 22.0 萬，預期 22.6 萬，前值 22.2 萬

美國上週續領失業金人數報 187 萬，預期 190 萬，前值 189.7 萬

華爾街分析

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 淡化市場擔憂稱，川普政府更關注經濟和市場的長期健康，而不是短期的波動。美國前財長梅努欽表示，市場回落是自然的，不應被解讀為經濟衰退的訊號。

然而，LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 認為：「僅僅幾週時間，大盤就從歷史高位進入修正區域，關稅不確定性是造成拋售壓力的主要原因，並加劇了對經濟成長的擔憂。」

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 發出預警：「目前的市場似乎根本無法維持任何漲幅，這對所有潛在逢低買家來說，應該是一個明顯的警訊。」