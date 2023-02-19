鴻海電池布局跨出第一步 高雄電池中心動土明年6月完工投產

鴻海 (2317-TW) 宣布，高雄電池中心正式開工，預計明年 6 月完工後，將生產「Made In Taiwan」的「磷酸鐵鋰電芯」，依照鴻海原先的規劃，初期產能將達 1 GW，供應國產電動巴士、商用車、儲能電芯。

鴻海是在去年 6 月中宣布，進駐高雄和發產業園區，斥資 60 億元成立台灣電芯研發暨試量產中心，鴻海表示，高雄電池中心是集團電池布局的前哨站與第一個里程碑，將在地串聯電池全產業鏈，並集合全國一流的電池研發團隊，持續為高雄創造產值和就業機會。

而鴻海董事長劉揚偉近日也率高階主管與高雄市長陳其邁會面，劉揚偉表示，除原有進駐和發產業園區成立電池中心外，鴻海也規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，包括電芯、電池包、LFP 正極材料、負極材料、先進電池材料等。

劉揚偉認為，高雄是新南向重要對接窗口，有全台最大商港及廣大生產腹地，非常適合做為電動車生產基地，未來電動車相關零組件可在高雄生產，有效分工更能掌握產業下游發展契機，也能帶動產業上游發展，創造電動車商機。

在智慧城市規劃方面，鴻海也表達有願意且有能力和高市府合作，投入各項軟體研發，以大帶小發揮群聚效益，扮演系統整合商的角色來解決高雄發展面臨的難題。

鴻海表示，將以智慧交通為主軸，加上智慧港口和智慧觀光來試運行，如碼頭作業自動化、電動自駕貨櫃車、AR 眼鏡等，盼能拓展至其他領域，在高雄建立完整生態體系，打造高雄為全球智慧城市典範，未來能夠整城輸出。

鴻海近年積極投入電動車、儲能系統等新事業佈局，呼應高雄市政府傳產數位淨零雙軸轉型政策，目前在高雄推動重點包括電動車產業、智慧城市及軟體研發三大方向。