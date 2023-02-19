〈台股風向球〉連假在即+財報公布 輪動加快提防漲多股回吐

台股上周下跌 106.95 點，周線終結連 5 紅，反映聯準會鷹派態度轉強，使新台幣連 2 周回貶、外資在集中市場轉賣 117 億元，不過，仍有多達 20 檔個股周漲幅在 20% 上，個股表現活跳跳，本周隨著越來越多電子大廠將公布去年財報、聯準會升息強度恐高於預期的疑慮再度轉強，再加上 228 連假在即，法人認為，盤面輪動速度將加快，短線漲多股慎防回吐壓力。

上周外資在集中市場賣超 117 億元，不過，投信呈現連 2 買，融資也連 3 增，顯示內資法人和中實戶、散戶加碼意願熱絡。

外資一周來賣超金額較大者有台積電 48.6 億元，世芯 - KY 近 30 億元，聯發科 11 億元，玉山金 9.7 億元，愛普 * 和穩懋在 8 億元上下；不過，外資也加碼鴻海、元太均超過 20 億元，群創、日月光投控和華航均逾 15 億元。

而投信周買超金額最多者則有台積電逾 8 億元，聯詠、元太均近 6 億元，群創 5.2 億元，中興電和國巨均超過 4 億元。

隨著市場憂心聯準會恐再大幅升息超乎原先預期，美股科技股再度承壓，凱基投顧示警，須留意目前預估台股本益比已近 16 倍，超出長期平均水準 14 倍，後續修正風險仍高，預計本波股價和基本面背離的行情將於 2 月底前逼近滿足點。

本周台股有多場重要法說將登場，包括世界、智原、光寶科、采鈺、欣興、義隆、南茂、立積、TPK-KY、台達電、台灣大、第一金等。

永豐投顧提到，大盤推進的阻力大增，尤其美國通膨問題又成為市場焦點，恐怕市場對於聯準會第一季可停止升息的預期太樂觀，建議觀望風向的力道，而個股間測試支撐最佳的機會是公司營運訊息，由於 2 月有充足工作日，建議大部位投資應等待月營收公布。